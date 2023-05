PSG : Neymar ouvert à un départ cet été

La fin de l’histoire entre le brésilien Neymar et le PSG n’a jamais semblé aussi proche.





Le Brésilien serait tenté par une autre aventure, renseigne RMC.





Une situation qui facilitera certainement la séparation entre les deux parties puisque la source précise que le joueur n’entre plus dans les plans de la direction du club francilien à cause de ses performances mitigées en 2023 et son état d’esprit.





Plusieurs intermédiaires ont hérité du dossier pour un transfert probable.





Affaire à suivre.