PSG : Neymar répond aux déclarations de Joshua Kimmich !

Au micro de la télé brésilienne, Neymar a tenu à répondre aux provocations de Joshua Kimmich. L'Allemand avait déclaré, avant le match, que le Bayern Munich était une meilleure équipe que le PSG.







Le Bayern Munich a chuté ! Meilleure équipe du monde depuis un an maintenant et tenant du titre en Ligue des Champions, le club allemand a été éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale de la LDC malgré sa victoire au Parc des Princes (1-0, 3-3 en cumulé). Pourtant, avant la rencontre, les Bavarois étaient plutôt confiants concernant leur sort, comme l'a déclaré Joshua Kimmich sur le site officiel en avant-match.





"Parce que nous sommes la meilleure équipe, je crois que nous allons passer. Nous étions la meilleure équipe à l'aller mais malheureusement le résultat n'a pas correspondu à la performance. Néanmoins, je suis convaincu que nous pouvons encore renverser la situation au match retour" a-t-il déclaré.







Evidemment, les Parisiens ont eu écho de ces déclarations, et Neymar a tenu à répondre au milieu de terrain sur la télé brésilienne. En fin de match, lors du coup de sifflet final, le numéro 10 a célébré avec Paredes sous le nez de Kimmich mais il assure que ce n'était pas fait exprès. "Ce n’était même pas une célébration pour provoquer. On la fait devant lui mais c’est le destin qui a fait qu’il se trouvait là. Kimmich a parlé en disant qu’ils étaient les meilleurs, qu’ils allaient passer, qu’ils étaient sûrs d’aller en demi. Tu peux avoir la possession de balle que tu veux, tu peux séduire une femme toute la nuit et il y a un mec qui arrive et qui la gagne en cinq minutes. a-t-il lâché sur TNT Sports.