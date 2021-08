PSG : NOUVELLE BOMBE DANS LE DOSSIER MESSI AVEC UNE ULTIME OFFRE DU BARÇA





Pourtant, des informations différentes sont arrivées dans la nuit. Selon La Porteria, les dirigeants du FC Barcelone auraient formulé une ultime offre pour tenter de conserver le sextuple Ballon d'Or. De plus, Joan Laporta, le président du club, serait lui aussi du côté d'Ibiza pour lancer un dernier assaut. Une information confirmée par ESPN Argentina.





Une offre existe donc, pour autant, le PSG semble toujours tenir la corde, ce qui nous promet une belle journée de rumeurs, car dans le même temps, la journaliste spécialiste du mercato Veronica Brunati annonce une présentation à 10h du matin. Affaire à suivre.

Et si on assistait au plus gros retournement de situation de l'histoire pour le transfert de Lionel Messi ? Ce matin, la presse espagnole est pourtant quasiment unanime au sujet de l'avenir de l'Argentin : Mundo Deportivo et Sport, les deux quotidiens sportifs catalans, affichent en une le départ de La Pulga vers Paris.