PSG ou Real Madrid ? Kylian Mbappé livrera sa décision ce week-end

L’attaquant parisien va annoncer le nom de son prochain club dans le courant du week-end. Reste à savoir si cette annonce se déroulera avant ou après le dernier match du PSG face à Metz.



C’est un feuilleton – un peu long avouons-le – qui ne cesse de réserver son lot de surprises. Si l’on s’en tient aux ultimes informations collectées ce jeudi soir sur les coups de 23 heures auprès de l’entourage de Kylian Mbappé, ce dernier devrait livrer le nom de son prochain club dans le courant du week-end.



Ce flou savamment entretenu laisse la porte ouverte à une décision qui peut être annoncée soit avant la dernière journée de Ligue 1 programmée samedi soir à 21 heures, et donc du match du PSG face à Metz, soit au lendemain de la clôture du championnat.



S’il décidait de quitter le Paris Saint-Germain pour s’engager au Real Madrid, et s’il décidait de l’annoncer dimanche, Mbappé, après cinq saisons dans la capitale, n’aurait donc pas droit à des adieux et à une célébration dignes de ce nom de la part du public parisien.



S’il devait annoncer une prolongation au PSG avant le coup d’envoi de la rencontre, on imagine d’ici l’accueil triomphal du Parc.