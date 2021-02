PSG : Pochettino défend Di Maria après ses déclarations sur Messi

En fin de contrat avec le Barça, le sextuple Ballon d'or a la possibilité de s’engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Plusieurs joueurs parisiens, dont Angel Di Maria ou Marco Verratti, n’ont pas hésité à déclarer publiquement leur envie de jouer avec le sextuple Ballon d’Or. Des propos qui passent difficilement en Catalogne, d’autant plus dans le contexte actuel avec l’affrontement à venir.





Mauricio Pochettino trouve normal qu'Angel Di Maria affiche son envie d'évoluer avec Lionel Messi au PSG. L'entraîneur espagnol a défendu son joueur, critiqué à Barcelone pour ses propos.A quelques jours du huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone, Mauricio Pochettino s’est exprimé ce jeudi dans les médias espagnols. L’occasion notamment de revenir sur la polémique qui enfle en Espagne autour des déclarations parisiennes sur l’avenir de Lionel Messi.Interrogé à ce sujet dans un entretien sur les ondes des radios Onda Cero et la Rac1, Mauricio Pochettino a défendu Angel Di Maria. “Ils demandent à Di Maria s’il veut jouer avec Messi… Eh bien, qu’est-ce que tu veux qu’il réponde?, a relativisé l’entraîneur du PSG. Ce n’est pas pour cette raison qu’il manque de respect à Barcelone, ne sortons pas les choses de leur contexte.”Mauricio Pochettino en a profité aussi pour rendre hommage à son compatriote. “Leo Messi est une machine, une bête de compétition. Parfois lors des derbies (avec l’Espanyol Barcelone, ndlr), j’ai parlé avec lui et nous avons eu une bonne relation, a poursuivi Pochettino. Il y a une situation difficile à comprendre autour de Messi, et qu’un joueur parle d’un coéquipier en sélection tout en disant qu’il aimerait jouer avec en club, je crois que c’est quelque chose de valable.”Une chose est sûre en attendant: Angel Di Maria, comme Neymar, loupera le huitième de finale aller face au Barça mardi prochain (21h sur RMC Sport 1). L’Argentin est forfait en raison d’une blessure à la cuisse droite, survenue dimanche dernier en Ligue 1 face à l’OM.