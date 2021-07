PSG : Pochettino refuse de se mouiller sur la concurrence Navas-Donnarumma

En recrutant Gianluigi Donnarumma (22 ans, 48 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021), le Paris Saint-Germain dispose de deux gardiens de niveau international. Alors que Keylor Navas (34 ans, 45 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021) sort d'une grande saison avec le club francilien, ce dernier se voit désormais mis en concurrence avec le meilleur joueur de l'Euro 2020. Pour l'heure, Mauricio Pochettino reste très flou concernant le poste de gardien de but.







"Il faut différencier quelque peu les choses. Le club, comme entité, prend ses décisions. Dans ce cas, les joueurs concernés doivent accepter la décision. Pour moi, le club prend toujours la meilleure décision, pour le présent et pour le futur. Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes, d’une évolution constante, de grandir... Les joueurs, déjà là ou ceux qui arrivent, savent très bien où ils se trouvent et où ils arrivent. En ce sens, les choses sont très claires de la part du club. La difficulté, ce serait de ne pas avoir de qualité, de concurrence, d’esprit de compétitivité entre les joueurs. Quand tu dois choisir, ça ne peut que bénéficier au club. Tout le monde comprend la gestion de cette concurrence, la discipline nécessaire pour le bien-être du groupe. Cela doit être une bataille saine. Nous essaierons de choisir en étant juste, en évaluant qui est le meilleur et qui a la meilleure forme", a déclaré le technicien argentin dans les colonnes du Parisien.