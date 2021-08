PSG : pour Di Maria, CR7 rêverait de venir

Sur les derniers jours, une folle rumeur a annoncé un intérêt du Paris Saint-Germain pour l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (36 ans) en vue d'une arrivée au terme de son contrat en juin 2022. Ancien coéquipier du Portugais au Real Madrid, l'ailier parisien Angel Di Maria (33 ans) s'est confié sur une éventuelle signature de CR7 à Paris.











"Cristiano Ronaldo mourrait d'envie d'être ici. La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est quelque chose d'unique. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Cristiano voudrait sûrement être là, mais la direction a amené Messi, heureusement c'est beaucoup mieux. C'est vraiment facile de jouer avec Leo. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain", a savouré l'Argentin pour TyC Sports.