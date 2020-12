PSG : POURQUOI NEYMAR NE FAIT PAS PARTIE DU «CONSEIL DES SAGES»

Thomas Tuchel explique, en conférence de presse, que l’international brésilien de 28 ans a besoin de liberté.











Le conseil des sages ? Un petit groupe de joueurs sur lesquels un entraîneur s’appuie pour prendre un certain nombre de décisions. Une pratique rependue. Au PSG par exemple, Thomas Tuchel «parle de choses plus ou moins importantes» avec ce «conseil». «On parle régulièrement. Ils parlent pour l'équipe. On est dans un échange», expliquait encore le coach allemand il y a quelques jours.





Kimpembe et Navas rejoignent Marquinhos, Verratti et Mbappé

La saison passée, Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé faisaient partie de cette caste. Edinson Cavani et Thiago Silva aussi, mais ils sont partis sous d’autres cieux. «Maintenant, c'est avec Presnel Kimpembe et Keylor Navas», indique Tuchel.





Et pas Neymar ? L’an dernier, on pouvait éventuellement expliquer l’absence du Brésilien par ses velléités de départ en 2019. Difficile de s'appuyer sur un joueur qui ne rêve que de transfert... Mais maintenant, la situation a bien changé. On parle plus de prolongation que d'autre chose. Et c’est donc moins compréhensible. Ce n’est toutefois ni une sanction, ni un manque d’implication de la superstar de 28 ans. «Je parle beaucoup avec lui en tête à tête, je suis toujours proche de lui et on parle beaucoup, raconte le coach allemand, ce samedi, en conférence de presse. Pour moi, c’est important qu’il soit libre de dire ce qu’il pense, on parle beaucoup personnellement, tactiquement.»





«C’est un artiste»





Thomas Tuchel sur Neymar





Et d’ajouter : «Ce n’est que mon avis : il n’est pas avec les cinq parce que ce je ne veux pas qu’il ait trop de choses en tête, qu'il soit distrait. Il prend ses responsabilités sur le terrain, c’est un artiste, il est créatif et je veux donc qu'il ne pense pas trop à des choses concernant l'organisation. Si on a des sujets vraiment importants à aborder, il est avec les joueurs clés, c'est normal. Mais quand on parle de choses à organiser, de vols, de voyages, comment et pourquoi on organise la semaine de telle ou telle façon, ce n'est pas avec lui parce que je veux qu'il soit toujours tranquille et concentré sur le terrain. Il peut ainsi jouer avec toute sa liberté et sa créativité.»





Et à en croire la prestation de l'ancien Barcelonais mercredi dernier face à Basaksehir, ça marche… Recruté en 2017 et sous contrat jusqu’en 2022, Neymar a inscrit 79 buts et délivré 46 passes décisives en 96 matches sous les couleurs du Paris Saint-Germain