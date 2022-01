PSG : quatre nouveaux joueurs, dont Lionel Messi, positifs au Covid

Le PSG a annoncé dimanche quatre tests positifs dont celui de Messi à la veille de son déplacement à Vannes lundi en seizièmes de finale de la Coupe de France.



Le PSG a annoncé dimanche quatre tests positifs dont celui de Lionel Messi à la veille de son déplacement à Vannes en seizièmes de finale de la Coupe de France.



Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala sont également positifs et « actuellement à l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté ».