PSG: "UNE MOTIVATION DE RÉALISER CE QUI N’A JAMAIS ÉTÉ FAIT", LUIS ENRIQUE RÊVE D'UN QUADRUPLÉ HISTORIQUE

En conférence de presse ce mardi, à la veille d'un déplacement à Lorient (ce mercredi à 21h) qui pourrait être synonyme de titre en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, l'entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique, a évoqué la possibilité de voir le PSG rafler tous les trophées.





Le Paris Saint-Germain peut franchir une nouvelle étape vers un quadruplé inédit ce mercredi en Ligue 1, sur la pelouse de Lorient (19h), dans le cadre d'un match en retard comptant pour la 29e journée du championnat. Un succès au Moustoir pourrait offrir un 12e titre de champion de France au club de la capitale si Monaco ne gagne pas face à Lille (21h). Le PSG, qualifié pour les demies de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de France, aurait alors quatre matches pour écrire l’histoire du club et du football français.





"Le chemin est encore long et sinueux"

Luis Enrique n’a même pas cherché à éluder le sujet par une pirouette dont il est coutumier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain l’a aisément reconnu: son staff et les joueurs sont poussés au quotidien par cette ambition d’accrocher tous les trophées. (Le quadruplé est-il un objectif?) Sans aucun doute. C’est une motivation de réaliser ce qui n’a jamais été fait auparavant en France, surtout de pouvoir marquer l’histoire de notre club, les supporters, pour la ville, et si ça peut être pour le pays, tant mieux, c’est parfait. Cela nous motive", a-t-il assuré.