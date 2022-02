PSG-Real Madrid : Pourquoi ce match s'annonce très spécial pour Kylian Mbappé

En ce mardi 15 février, le PSG attaque les choses sérieuses dans sa saison. Il reçoit au Parc des Princes le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h).



Le début de la phase à élimination directe va-t-il raviver la flamme d’une équipe qui n’a procuré que trop peu d’émotions cette saison à ses supporters, hormis les fulgurances de Kylian Mbappé?



L’attaquant parisien sera ce mardi soir logiquement au centre de toutes les attentions, pour plusieurs raisons. La plus évidente est liée à sa possible future destination qui n’est plus un secret: le Real Madrid.



Entre défi sportif et argument économique, le Français et le le club espagnol partagent en effet des ambitions et l’attirance est réciproque depuis longtemps, même si la superstar du PSG maintient toujours le mystère sur son avenir.



“Ma décision n’est pas prise. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses”, a ainsi assuré le champion du monde au micro de Prime Video le 6 février, confirmant toutefois en creux l’intérêt qu’il porte à la “Maison blanche”.



Après le 30 juin, à l’expiration du contrat du joueur, débutera officiellement la saison des amours. Sauf improbable prolongation de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé sera alors libre de s’engager là où il voudra. Et il n’a jamais caché qu’il est depuis longtemps un grand supporteur du club madrilène: sa chambre d’enfant était tapissée de posters de Cristiano Ronaldo avec le maillot blanc.



Le Real lui fait les yeux doux depuis des années. Le géant madrilène avait sorti le grand jeu pour recruter le prodige lorsque celui-ci avait 14 ans. Il a tenté une nouvelle approche en août dernier, mais le PSG, tout à son ambition de remporter enfin la Ligue des champions, avait refusé une offre mirobolante de 190 millions d’euros.





La direction merengue n’a pas abandonné et espère désormais attirer le joueur libre dès cet été. Pour Mbappé, rejoindre le club 13 fois victorieux de la Ligue des champions semble le prolongement naturel d’une carrière ascendante depuis son éclosion à Monaco.





L’occasion de briller dans un match à gros enjeu



En attendant, il va tenter ce mardi contre le Real Madrid de briller dans un match à très gros enjeu, alors que le PSG court toujours après sa première Ligue des champions, lui qui a été finaliste contre le Bayern Munich en 2020.



Il faut dire qu’à part les performances de l’attaquant qui ont pris un nouveau tournant cette saison -21 buts et 9 passes décisives en 32 matches avec le PSG, toutes compétitions confondues-, ses coéquipiers ont eux du mal à se transcender.



Si bien que pour le club, qui a battu vendredi Rennes grâce à un but dans le temps additionnel, une victoire en trompe-l’oeil, sa trajectoire manque de linéarité. Après l’élimination sans gloire dès les huitièmes de finale de la Coupe de France contre Nice (0-0, 6-5 aux t.a.b.), puis la démonstration à Lille (5-1) en championnat, les Parisiens ont effectué un nouveau looping.



Face à Rennes, ils ont ainsi combiné longues séquences stériles de possession et maladresse devant le but, dans un match longtemps sans éclat. Il a fallu attendre la 93e minute pour voir la première frappe cadrée parisienne sur le but de Mbappé, à la conclusion d’un contre éclair, servi par Lionel Messi.





Comme souvent cette saison (Lille, Lyon, Angers, Metz, Lens), le leader de la L1 s’en est sorti grâce à un ultime coup de rein dans les dernières minutes.