PSG, Real Madrid : un accord pourrait être officiel dès demain pour Mbappé !

L’attaquant du Paris Saint-Germain se rapproche à grands pas du Real Madrid. Le club espagnol a transmis une deuxième offre pour s’offrir l’ancien joueur de Monaco.



La presse espagnole s’enflamme sur le transfert de Kylian Mbappé ! Selon les informations de Marca et de AS, les Merengue seraient particulièrement optimiste quant à la signature de l’attaquant français au Real Madrid. Pour rappel, Kylian Mbappé ne possède plus qu’un an de contrat dans la Capitale et les négociations menées depuis plusieurs mois n’ont toujours pas abouties.



Alors que le Real Madrid avait déjà transmis une première offre de 160 millions d’euros, ces derniers seraient revenus à la charge. Florentino Perez aurait cette fois ci proposé 170 millions assorti d’un bonus de 10 millions d’euros et un accord pourrait être annoncé dès demain. Selon le quotidien espagnol, le PSG devrait accepter l’offre pour ne pas laisser filer le joueur libre un an plus tard.