PSG : Retournement de situation dans le dossier Idrissa Gueye

Sur la liste des transferts cet hiver, Idrissa Gueye a complètement retourné l'opinion au sein même du Paris SG.







Sa finale de Coupe de France contre l'AS Monaco (2-0) l'a encore prouvé, Idrissa Gueye (31 ans) a changé. Timoré il y a de cela encore quelques mois, le Sénégalais semble enfin s'être libéré depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino et son staff en janvier. Ses prestations contre le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City en Ligue des Champions restent dans toutes les mémoires mais pas que. Alors qu'il était retombé dans l'ordinaire après son premier grand match sous le maillot parisien, face au Real Madrid (3-0) en septembre 2019, l'ancien Lillois, utile dans le pressing et moins maladroit dans les sorties de balle, est resté constant dans ses performances depuis plusieurs mois. Seule véritable ombre au tableau, son exclusion face à City, en demi-finale aller de C1 (1-2).







Désormais intouchable