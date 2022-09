PSG : Ronaldinho regrette de "ne pas être resté plus longtemps"

Légende du football brésilien, Ronaldinho révèle qu’il aurait souhaité rester plus longtemps au PSG, où il a évolué durant deux saisons entre 2001 et 2003 avant de rejoindre le FC Barcelone.





Ronaldinho garde un excellent souvenir du club qui l’a révélé. Arrivé en provenance du Grêmio en 2001, l’ancien international brésilien (97 sélections, 33 buts) a passé deux saisons au PSG avant de s’envoler pour le FC Barcelone et voir sa carrière prendre un véritable tournant. Au micro du média Carré, il révèle que son regret à Paris, "c’est de ne pas être resté plus longtemps".





"J’aurais aimé rester"



"C’est vraiment la pire chose qui me soit arrivée", sourit le champion du monde 2002, qui confirme que la relation avec son entraîneur Luis Fernandez ne l’a pas poussé à rester au club. "Si ça avait été dans une autre formation, avec des entraîneurs différents ou d’autres choses, j’aurais aimé rester", concède Ronaldinho.





"Mais tout cela appartient maintenant à Dieu, et j’ai fini par aller dans un club merveilleux, où j’ai été très heureux", ajoute-t-il. Au Barça où il a été transféré contre une trentaine de millions d’euros, ses cinq années lui ont en effet permis de décrocher notamment une Ligue des champions (2006) ainsi qu’un Ballon d’or (2005).