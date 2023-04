PSG: soupçonné de racisme, Galtier porte plainte pour diffamation et menace de mort





L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice, a déposé plainte vendredi pour diffamation contre Julien Fournier et les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina et menace de mort, a indiqué à l'AFP son avocat Olivier Martin.





Contacté par, le parquet de Paris a confirmé qu'une plainte de Christophe Galtier avait été reçue vendredi au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Ces plaintes visent Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, les deux journalistes, Daniel Riolo et Romain Molina, pour diffamation et mise en danger par diffusion d'informations. Une autre pour harcèlement et menace de mort contre X a également été déposée, a précisé l'avocat.