PSG : Thiago Silva aurait choisi sa prochaine destination !

Alors qu’il s’apprête à quitter librement le PSG en fin de contrat, Thiago Silva voudrait désormais aller relever un nouveau challenge en Premier League.







« Oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive », confiait récemment Leonardo dans les colonnes du JDD, annonçant donc les départs d’Edinson Cavani et Thiago Silva qui arrivent au terme de leur contrat avec le PSG. Le défenseur central brésilien va donc pouvoir rebondir dans la destination de son choix cet été, et il semblerait qu’il ait déjà les idées claires une fois son départ du PSG acté.





Thiago Silva voudrait l’Angleterre





Calciomercato.com a révélé mardi que Thiago Silva envisagerait d’aller relever un nouveau challenge en Premier League avant de quitter l’Europe. Cela tombe bien, Carlo Ancelotti souhaite attirer le capitaine du PSG à Everton et l’a d’ailleurs contacté à cet effet comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité.