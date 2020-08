PSG : Thiago Silva bientôt aux côtés de Franck Ribéry ?

Thiago Silva est actuellement à Lisbonne avec ses partenaires du PSG pour disputer dimanche la finale de Ligue des Champions face au Bayern. Mais le Brésilien, qui quittera officiellement Paris à la fin de la compétition, a déjà une idée de sa prochaine destination. En effet, le Corriere Dello Sport rapporte que le défenseur compte poursuivre sa carrière en Italie, et plus précisément du côté de la Fiorentina.





Si le choix de Thiago Silva s'est visiblement porté sur la Fiorentina, c'est notamment dû à la présence de Franck Ribéry. L'ancien international français, qui a rejoint la Viola la saison passée, a convaincu le Brésilien et son entourage de déménager à Florence. Désormais, il ne resterait plus qu'au capitaine parisien de signer son futur contrat, avec un salaire estimé à 4 millions d'euros par an.