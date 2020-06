PSG :Thiago Silva et Edinson Cavani ok pour rester jusqu'à la fin de la Ligue des Champions ?

«On arrive à la fin.» C’est par ces mots que Leonardo confirmait le départ prochain d’Edinson Cavani et Thiago Silva, dans une interview au JDD. Les deux joueurs quitteront le PSG à la fin de leur contrat. «L'idée, c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août», avait néanmoins indiqué le directeur sportif brésilien, relevant que les modalités contractuelles n'étaient pas encore claires. On sait néanmoins que les instances vont revoir leurs textes pour rendre ce genre de chose possible. Ça n'empêchera toutefois pas certains joueurs de rejoindre leur nouvelle équipe sans passer par la case Lisbonne, là où se déroulera le Final 8 de la Ligue des champions du 12 au 23 août. Ce sera notamment le cas de Lucas Tousart, déjà parti au Hertha Berlin alors que Lyon doit affronter la Juventus en 8es de finale retour, le 7 ou le 8 août. Idem pour Timo Werner, transféré à Chelsea alors que Leipzig fait partie des quatre clubs déjà qualifiés pour les quarts, et donc conviés à la fête au Portugal, comme Paris.











Toujours est-il que, d’après Gianluca Di Marzio, les champions de France pourront compter sur le concours de leurs deux cadres. Le Matador et O Monstro sont en effet d’accord pour rempiler quelques semaines et ainsi avoir l’occasion de disputer les finales des coupes nationales, la Coupe de la Ligue contre l’OL et la Coupe de France, face à l'ASSE (a priori les 24 et 31 août, ndlr), mais aussi et surtout la C1, qui fait tant rêver le PSG. D'autant que le club de la capitale n'a jamais été aussi proche du sacre depuis 1995 : à trois marches du toit de l'Europe !





Quid de Meunier, Kurzawa et Choupo-Moting ?









D’après le journaliste de Sky Sport, il ne manque plus que la signature des intéressés en bas des contrats, mais tout est calé. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, sachant que les éventuelles recrues de l'été ne pourront pas être alignées en Ligue des champions… Rappelons que plusieurs autres parisiens sont appelés à partir libre cet été, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric Maxim Choupo-Moting. «L'idée, c'est aussi d'en rester là (avec eux), mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent, avait encore expliqué Leonardo, dans le JDD. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions. J'avoue que c'est un peu l'inconnu. Sergio Rico, par exemple : son prêt s'arrête à la fin du mois et on ne peut pas recruter de deuxième gardien pour ces matches.» A voir si le club parviendra aussi à retenir le titi Tanguy Kouassi, promis au Bayern. En attendant, si les dossiers Cavani et Thiago Silva sont réglés, comme l'indique Di Marzio, les choses vont déjà dans le bon sens.





LA FIORENTINA RÊVE DE THIAGO SILVA

Thiago Silva et le PSG, c’est bientôt fini. Leonardo l'a confirmé. Le défenseur brésilien de 35 ans, libre en fin de saison, ne sera pas prolongé. Certaines sources ont déjà évoqué la piste Everton, où Carlo Ancelotti aimerait l’attirer. Gianluca Di Marzio en avance une autre. La Fiorentina viserait en effet à réaliser «un nouveau coup à la Ribéry», comme le rapporte le journaliste de Sky Sport. Des contacts auraient déjà été noués et, à défaut d’avoir dit oui, «O Monstro» n’a pas dit non. L'ancien du Milan entend évaluer la proposition du club de Florence, assure-t-on.