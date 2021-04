PSG : Un nouveau contrat XXS pour Mbappé ?

Pour prolonger Mbappé, le PSG pourrait lui offrir un contrat très particulier. Explication.



Kylian Mbappé hésite. Il ne sait pas s’il doit tout faire pour partir cet été ou poursuivre l’aventure avec le PSG. Le Covid a changé beaucoup de choses dans la perspective d’un transfert. Et surtout, Paris est de mieux en mieux armé pour la Ligue des Champions. Un choix difficile à faire.

Un « petit contrat » pour rester

Au cœur des discussions, Mbappé et le PSG pourraient ainsi trouver un terrain d’entente : une prolongation de contrat d’une à deux saisons. Cela permettrait à Paris de garder son joueur la saison prochaine. Et au Français de pouvoir rester « maître » de son avenir, s’il souhaite pas d’ici un an ou deux… Un contrat XXS jusqu’en 2023 permettrait à toutes les parties d’être satisfaites.