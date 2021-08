PSG : Vers un incroyable duo entre Messi et… Ronaldo ?

Dans le viseur du PSG pour l’après-Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo pourrait à terme évoluer aux côtés de Lionel Messi, mais à l’Inter Miami. Explications.





Avant que Lionel Messi ne débarque au PSG le 10 août dernier, le nom de Cristiano Ronaldo revenait avec insistance à Paris. Cependant, il ne serait une option que pour l’été 2022 en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid selon As. Néanmoins, alors que son contrat arrivera à expiration l’été prochain à la Juventus, Ronaldo pourrait prendre la décision de finir sa carrière en Major League Soccer et plus précisément au sein de la franchise de David Beckham de l’Inter Miami.