PSG VS Real Madrid : Kylian Mbappé délivre les Parisiens àla dernière minute et leur offre la victoire

Au Parc des Princes, le PSG a eu besoin d'un exploit de Mbappé pour battre le Real (1-0). Lionel Messi a manqué un penalty. Le match retour aura lieu le 9 mars, au Santiago-Bernabeu.





Le match : 1-0





L'homme : Messi encore décevant



Inconstant en L1, Lionel Messi était forcément attendu dans les sommets proposés par la Ligue des champions. Pour son 46e match face au Real Madrid, l'Argentin a été l'un des plus mauvais de son équipe. Il n'a jamais trouvé le rythme, ne sentant pas les bons coups. Positionné dans l'axe, très bas, il a perdu beaucoup de ballons, y compris sur des transmissions faciles (13 rien qu'en première période). A son crédit ? Deux belles ouvertures pour Mbappé (18e) et Neymar (87e), et une fin de match un peu plus enlevée.





Auteur d'une frappe de loin sur Courtois (53e) et d'un coup franc pas cadré (75e), Messi a surtout vu le Belge repousser son penalty, qui n'était pas bien tiré (62e). Il n'a pas donné une passe décisive et n'a pas marqué lors de ses huit derniers matches contre le Real. Peu impliqué dans le repli défensif (deux ballons récupérés seulement), il a même été tancé par Danilo Pereira.





Le fait : Un Real inoffensif comme rarement