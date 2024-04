PSG: Mbappé déchire un chèque de 128 millions d'euros

Kylian Mbappé est entré dans les dix derniers matchs de sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain avant de signer au Real Madrid. Un transfert libre qui aura cependant un prix.







Le 3 janvier dernier, en marge de la victoire du PSG dans le Trophée des champions, alors qu’il n’avait pas encore décidé de quitter le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait été clair concernant sa situation : « Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait mon choix. Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées ». Le numéro 7 parisien n’avait cependant pas dit de quelle nature était cette protection, même si on se doutait bien qu'elle était de nature financière. En attendant une prochaine officialisation de son départ pour le Real Madrid, Ramon Alvarez de Mon, journaliste qui collabore avec notamment Radio Marca et OK Diario, affirme que la star du football français a consenti un énorme effort financier afin que son départ du PSG pour Madrid se passe le plus harmonieusement possible malgré les épisodes récents.





Mbappé partira proprement du PSG





S'exprimant sur Youtube, De Mon a d'abord dévoilé que selon ses informations, Florentino Perez et le clan Mbappé n'étaient plus très loin d'un accord sur les fameux droits à l'image. Le président madrilène aurait accepté de laisser 90% de ces droits à son futur attaquant, là où habituellement c'est du 50-50 comme pour Vinicius Jr par exemple. Le statut de Kylian Mbappé justifie cette différence de traitement, le champion du monde 2018 arrivant à Santiago-Bernabeu avec de nombreux sponsors. Mais pour partir par la grande porte du PSG, Kylian Mbappé aurait consenti à un effort gigantesque.