PSG: Mbappé libre cet été, un avocat menace le Qatar !

Le bras de fer est plus intense que jamais lors de ce mercato estival entre le PSG et Kylian Mbappé. Ce dernier ne veut pas entendre parler d’un départ avant juin 2024, lorsqu’il sera libre. Mais ce scénario ne pourrait pas se dérouler comme cela est prévu.





Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, la saga continue. Le bras de fer est clairement engagé entre le club parisien et la star de 25 ans, alors que le club de la capitale souhaite vendre Kylian Mbappé durant le mercato estival pour récupérer une indemnité de transfert avant que le contrat de l’ancien Monégasque arrive à échéance. De son côté, le capitaine de l’Equipe de France se tient au contrat signé l’an passé et souhaite partir libre en juin 2024 en faisant une ultime année sous le maillot du PSG comme il l'a répété plusieurs fois.









L’objectif pour Mbappé est d’être libre de choisir son futur club, à savoir le Real Madrid, et empocher au passage une prime à la signature que le club merengue ne sera pas en mesure de lui verser s’il doit payer un transfert au Paris Saint-Germain. Dans un monde idéal, Kylian Mbappé se verrait bien partir librement… dès cet été. Cela semble improbable, son contrat avec le PSG le liant au club parisien jusqu’en juin 2024. Un rêve qui pourrait cependant se réaliser selon un avocat spécialisé, qui pense que le clash engagé par Nasser Al-Khelaifi en mettant Mbappé dans le loft peut aboutir à une catastrophe pour les champions de France.





Mbappé peut-il résilier son contrat avec le PSG cet été ?

Selon l’avocat italien, spécialiste du droit du sport, Mattia Grassani, une résiliation du contrat dès cet été est envisageable à quelques conditions près. « Si le PSG est reconnu coupable de harcèlement au travail ou de toute forme de discrimination, Mbappé serait dans son droit de déchirer son contrat » a indiqué l’avocat dans l’émission italienne TvPlay, avant de poursuivre son argumentation à charge contre le Paris Saint-Germain. Car sur le plan juridique, Nasser Al-Khelaifi prend un énorme risque en ayant commencé par exclure Kylian Mbappé du groupe pour la tournée au Japon qu'effectue actuellement le club de la capitale.









« Kylian Mbappé pourra résilier unilatéralement son contrat s'il peut être prouvé que le PSG a fait plus que l'exclure d'un match de championnat de Ligue 1. Il faut prouver qu'ils ont à plusieurs reprises mis à l'écart le joueur et fait preuve d'un manque de considération à son égard uniquement parce qu'il a refusé de prolonger son contrat » détaille l’avocat, qui donne quelques conseils au champion du monde 2018 pour se préparer à mener une guerre juridique contre les dirigeants qataris du PSG. Une bataille qui peut aboutir à un KO brutal pour Nasser Al-Khelaifi.





Mbappé en position de force face au PSG ?





« Quand un joueur entre dans la dernière année de son contrat, à n'importe quel niveau, c'est un moment délicat et sa relation avec le club peut se terminer à cause de l'une ou l'autre des parties. Si Mbappé est empêché de pouvoir exercer ses activités habituelles avec l'équipe première, à savoir s'entraîner, assister aux réunions avec les entraîneurs, etc, alors il pourra se tourner devant les tribunaux en France » prévient l’avocat spécialiste du sport. De quoi faire sérieusement trembler le Qatar et l’état-major du Paris Saint-Germain, pour qui un départ de Kylian Mbappé pour zéro euro n’est pas envisageable ne serait-ce qu’une seconde. Que ce soit cet été ou en juin 2024. Car en plus de la catastrophe économique que cela serait pour le PSG, cela serait évidemment un désastre pour l'image de Paris et du Qatar.