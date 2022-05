Publication de la liste des Lions: La conférence de presse d’Aliou Cissé annulée

La conférence de presse d’Aliou Cissé qui devait ce tenir, ce vendredi, a été finalement annulée à cause de l’incendie de l’hôpital Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane qui occasion le décès de nouveau-nés. La Fsf l’a fait savoir dans un communiqué.



En effet le sélectionneur national Aliou Cissé devait faire à la presse pour la publication de la liste des joueurs qui devront participer aux première rencontre des Lions éliminatoires de la CAN 2023. Des rencontres prévue le 4 et le 7 juin prochain contre le Bénin et le Rwanda.

En lieu et place de cette conférence, la publication de la liste des joueurs retenus en perspective de ses matchs se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (www.fsfoot.sn) le même jour à 11h00, précise le communiqué.