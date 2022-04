Qatar 2022 : Aliou Cissé commence son Mondial en mai

Les trente-deux équipes qualifiées pour le Mondial 2022 peaufinent leur préparation en direction de ce rendez-vous (21 novembre-18 décembre). Le Sénégal, qui est logé dans le groupe A avec le Qatar, pays organisateur, l’Equateur et le Pays-Bas, n’est pas en reste. Son sélectionneur, Aliou Cissé, est d’ailleurs attendu en terre qatarienne au mois de mai prochain.



C’est le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow, qui a donné l’information sur le plateau de «Salon d’honneur», une émission de Walf TV. Le fédéral renseigne qu’Aliou Cissé, qui sera avec le ministre des Sports, Matar Bâ, se rendra au Qatar «pour voir ce qu’il faudra améliorer et qu’on doit changer au camp de base déjà trouvé».



Wal fadjri renseigne que les lions seront basés au Duhail handball sports hall, une propriété de la Fédération qatarienne de handball. Le journal indique qu’il dispose de toutes les commodités avec, notamment, 60 chambres, un centre médical, un gymnase et une piscine.