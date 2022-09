Qatar 2022 : ce que les Lions doivent dépenser pour gagner le Mondial

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fini d’élaborer le projet de budget de la participation des Lions au Mondial 2022. Celui-ci a été transmis au ministère des Sports, qui va le soumettre au chef de l’Etat et au ministre des Finances.



Les Fédéraux tablent sur 8 milliards de francs CFA. Ce montant correspondant aux charges à supporter si le Sénégal atteint la finale de la compétition. «C’est un budget prévisionnel, qui prévoit qu’on aille le plus loin possible. C’est-à-dire gagner le trophée», précise le président de la FSF, Me Augustin Senghor, sur le plateau de la RTS.



Il poursuit : «Et, je pense que n’importe quel Sénégalais qui souhaiterait accueillir le trophée de la Coupe du monde, comme il a accueilli le trophée de la CAN, ne verrait pas d’un mauvais œil que l’on puisse investir ces montants-là pour gagner une Coupe du monde.»



Me Augustin Senghor se dit optimiste par rapport à l’accord des autorités étatiques pour ce budget. «Je ne veux pas parler à leur place, mais je pense qu’il n’y aura pas de problème à ce niveau», prédit-il.