Qatar 2022 : Cinq pépites à suivre

Les pépites du mondial2022

La Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) sera l’occasion de découvrir les joueurs considérés comme les pépites de demain. En voici 5 à suivre.





GAVI (ESPAGNE)

Le plus connu des cinq joueurs que nous avons sélectionnés, Gavi est le prodige espagnol qui s’est déjà imposé au FC Barcelone et au sein de la sélection espagnole. Agé de 18 ans (né le 5 août 2004), le milieu de terrain catalan, qui a remporté le Trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or en octobre dernier à Paris, possède des capacités physique et intellectuelles impressionnantes sur un terrain. Il pourrait permettre à la jeune «Roja» de se frayer un long chemin dans cette Coupe du monde, et pourquoi pas créer une surprise.





YOUSSOUFA MOUKOKO (ALLEMAGNE)

A 17 ans (il est né le 20 novembre 2004), Youssoufa Moukoko crève l’écran. Né au Cameroun, l’avant-centre est arrivé en Allemagne à 10 ans et il s’est rapidement fait une réputation chez les jeunes. Pas étonnant de le voir éclore avec le Borussia Dortmund depuis quelques temps. A 16 ans et un jour, l’an passé, il avait fait ses débuts pour devenir le plus jeune joueur du championnat allemand. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur de Bundesliga à 16 ans et 28 jours. De quoi susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. Pas étonnant qu’il soit donc appelé en sélection allemande pour cette Coupe du monde. Il pourrait faire son entrée en jeu quelques minutes dans certaines rencontres.





GARANG KUOL (AUSTRALIE)

Ce nom commence à résonner de plus en plus en Angleterre. Garang Kuol (né le 15 septembre 2004) est un jeune attaquant australien d’origine soudanaise, qui évolue actuellement au Central Coast Mariners. Recruté par Newcastle, il devrait rejoindre les Magpies après la Coupe du monde. S'il n’a pas encore été titularisé en club, il a réalisé des entrées en jeu très impressionnantes. Il a disputé 12 rencontres et est considéré comme l’une des stars de demain. Kuol, au physique impressionnant, est le plus jeune joueur à être sélectionné en sélection australienne depuis Harry Kewell.





BILAL EL KHANNOUSS (MAROC)

Bilal El Khannouss (né le 10 mai 2004) aurait pu jouer pour la Belgique mais finalement se retrouvera face aux Diables Rouges à la Coupe du monde, après avoir choisi le pays de ses origines, le Maroc. A 18 ans, ce milieu offensif qui fait les beaux jours de Genk possède de nombreuses qualités et se fait remarquer par son impressionnant toucher de balle. En termes de statistiques, pas étonnant de le voir parmi les meilleurs passeurs. S’il ne devrait pas être titulaire au Qatar, Walid Regragui pourrait lui donner du temps de jeu. Sa technique pourrait permettre de débloquer des rencontres pour les Lions de l’Atlas. Par la suite, El Khannouss, régulièrement encensé par la presse, pourrait ensuite rejoindre une grosse écurie européenne.





JEWISON BENNETTE (COSTA RICA)

Jewison Bennette (au 2e plan sur la photo), né le 15 juin 2004, évolue depuis cette saison à Sunderland en Angleterre. Cet ailier gauche est international costaricien depuis juillet 2021, et il a joué un rôle important dans la qualification de son pays pour la Coupe du monde. Il a d’ailleurs été présent lors du barrage contre la Nouvelle-Zélande (1-0) en juin dernier au Qatar. En sept apparitions dans toutes les compétitions pour le Costa Rica, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.