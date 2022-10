Qatar 2022 : La Tunisie pourrait être exclue de la compétition

Tunisie, risque exclusion au Qatar

Devant disputer leur premier match dans le mondial le 22 novembre prochain contre le Danemark, les Aigles de Carthage sont sous la menace d’une suspension. La raison ? la FIFA a adressé un courrier à la Fédération Tunisienne de Football (FTF) ce 24 octobre afin d’avoir de plus amples explications sur la situation de l’instance dirigeante du football tunisien. Cette missive intervient quelques temps après que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a évoqué la possibilité de dissoudre le bureau fédéral.





“A cet égard, nous souhaiterions vous rappeler que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers (cf. art. 14, al. 1 lit. i) et art. 19 des Statuts de la FIFA). Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions prévues dans les Statuts de la FiFa, pouvant aller jusqu’à la suspension de la fédération concernée et ce même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre (cf.art. 4 al 3 des Statuts de la FIFA)”, a écrit l’instance faîtière du football mondial.