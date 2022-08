Qatar 2022 : Le coup de gueule de Philippe Lahm contre la compétition

Le coup de gueule de Philippe Lahm contre la compétition

Dans 3 mois, le monde va vibrer au rythme de la coupe du monde au Qatar. Les 32 équipes engagées devront batailler dur pour obtenir le précieux trophée en or massif.





Cependant, le pays organisateur de cette compétition est au centre de plusieurs polémiques surtout en relations avec les droits humains. En ce sens, l’ancien capitaine de la sélection allemande Philippe Lahm a déclaré s’opposer à ce mondial et ne sera pas du voyage du côté du pays de la péninsule arabe.





“Je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas envie de me rendre là-bas en tant que supporter. Je préfère suivre le tournoi depuis chez moi. Les droits de l'homme devraient jouer un plus grand rôle dans l'attribution d'un tournoi”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à un journal allemand.