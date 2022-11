Qatar 2022: Quel pays a l’effectif le plus cher ?

Pays hôte de la Coupe du Monde 2022, le Qatar se présente avec l'effectif le moins cher de la compétition, mais qui figure à la première place du classement ?







La Coupe du monde a débuté ce dimanche au Qatar, et si la cérémonie d’ouverture a été plutôt réussie, le premier match n’a rien eu de rassurant pour le pays hôte. Battus 2-0 par l’Équateur, les Qataris se sont montrés bien trop faibles dans tous les compartiments du jeu et n’ont pas réussi à cadrer la moindre frappe. Ce Mondial, le premier de leur histoire, s’annonce compliqué alors qu’ils doivent encore affronter le Sénégal et les Pays-Bas dans le Groupe A. Il faut dire qu’avec l’effectif le moins cher de la compétition (14,9M€ selon le site spécialisé Transfermarkt), ils figurent bien loin des meilleures nations et seront contraints à l’exploit pour espérer quelque chose de ce tournoi.

L’Angleterre au-dessus du lot, la France sur le podium





En haut du classement, on retrouve forcément des équipes qui figurent parmi les favoris de la compétition. À la première place, l’Angleterre peut compter sur ses pépites Phil Foden (110M€), Jude Bellingham (100M€) ou encore Bukayo Saka (90M€) et compte une valeur total d’1,26 milliards d’euros. Avec 1,14 milliards d’euros de valeur globale, le Brésil prend la deuxième place grâce notamment à Vinicius (120M€), Rodrygo (80M€) et Neymar (75M€). Et si le joueur le mieux évalué du marché (Haaland, 170M€) ne participe pas au Mondial), la France compte dans ses rangs le deuxième (Mbappé, 160M€) et figure sur le podium avec une valeur totale de 997,5 millions d’euros.