Qatar 2022: Revoilà Janny Sikazwe, arbitre zambien auteur d'une prestation insolite lors de la CAN

Revoilà Janny Sikazwe, arbitre zambien

Devenu célèbre pour avoir sifflé trop tôt la fin du match entre la Tunisie et le Mali lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitre zambien Janny Sikazwe a été désigné par la FIFA pour officier lors de la rencontre entre la Belgique et le Canada, mercredi. A l'époque, pour justifier son erreur, le patron des arbitres de la CAN avait évoqué une insolation.





En janvier dernier, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, M.Sikazwe avait sifflé la fin du match entre le Mali et la Tunisie (1-0), à deux reprises, d'abord à la 85e... puis à la 89e minute. Deux erreurs insensées qui avaient provoqué la colère des Tunisiens, et notamment de leur sélectionneur Mondher Kebaier, qui ne cessait alors de répéter à l'homme en noir qu'il restait encore plusieurs minutes à disputer.