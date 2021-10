QATAR 2022 - Zone Afrique, 3ème journée : Algérie, Maroc et Burkina Faso cartonnent, le Nigeria surpris à domicile

Les éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique, entamées depuis mercredi dans les quatre coins du continent, ont connu de belles empoignades. A part le Nigeria surpris (0-1) sur son terrain par la République centrafricaine, les autres ténors du continent comme l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Maroc, l’Égypte et la Tunisie ont assuré.

En attendant l’entrée en lice, ce samedi 9 octobre, du Sénégal, première nation africaine au classement Fifa, l’Algérie, championne d’Afrique en titre, a assuré le spectacle en écrasant le Niger (6-1). Les "Fennecs", emmenés par Ryad Mahrez et Islam Slimani, auteurs chacun d’un doublé, ont été sans pitié pour le "Mena" du Niger.





Avec cette large victoire, l’Algérie (1er, 7 pts) occupe aussi la première place du groupe A en faveur d'une meilleure différence de buts devant le Burkina Faso (2ème, 7 pts) qui a dominé Djibouti (4-0). Dans le groupe B, la Tunisie qui a battu la Mauritanie caracole seule en tête avec 9 points. La Guinée Équatoriale qui a surpris la Zambie (2-0) pointe à la 2ème place (6 pts). La grande surprise de la 3ème journée a été enregistrée dans le groupe C. Le Centrafrique qui sortait d’une défaite à domicile a créé l’exploit en allant battre le Nigeria à Lagos (1-0). En dépit de cette défaite, le Nigeria occupe toujours la première place avec deux points d’avance sur le Cap-Vert (4 pts) vainqueur à l’extérieur du Liberia (2-1).





Dans le groupe D, le duel à distance entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun continue de plus belle. Les Ivoiriens (7 pts) qui sont allés gagner en Malawi (3-0) occupent la première place devant le Cameroun qui a dominé le Mozambique (3-1). Dans groupe E, le Mali s’est baladé devant le Kenya (5-0) et reste le seul leader avec deux longueurs d’avance sur l’Ouganda (5 pts) vainqueur en déplacement du Rwanda (1-0). Dans le groupe F, le choc entre frères maghrébins a tourné à l’avantage des "Pharaons" d’Égypte qui ont battu la Libye (1-0). Avec ce succès, l’Egypte passe devant sa victime du jour qu’il devance d’un point. Dans l’autre match du groupe, l’Angola a battu le Gabon ( 3-1). Dans le groupe H, le Maroc a marché sur la Guinée Bissau (5-0). Avec cette victoire sur fond de polémique, d’accusation et d’intoxication, les Marocains occupent seuls la première place avec (6 pts). La Guinée qui compte un match retard contre le Maroc, a été contraint au match nul par le Soudan (0-0). Dans le groupe J, le Bénin a réussi la bonne opération en allant gagner en Tanzanie (1-0). Avec cette courte victoire, les Écureuils qui gardent jalousement le fauteuil de leader (7 pts) devant le RD Congo (5 pts) qui a battu le Madagascar (2-0).





Les autres matchs se poursuivent ce samedi, avec l'entrée en lice du Sénégal qui accueille la Namibie, l’Afrique du Sud qui défie l’Éthiopie et le Ghana qui reçoit le Zimbabwe.





Résultats 3ème journée





Groupe I : Soudan – Guinée 0-0

[Groupe I].Maroc – Guinée-Bissau 5-0

Jeudi 7 octobre 2021



[Groupe J] .Tanzanie – Bénin, 0-1



[Groupe J].RD Congo – Madagascar 2-0)

[Groupe C].Liberia – Cap-Vert 1-2

[Groupe B].Guinée équatoriale – Zambie 2-0

[Groupe E].Rwanda – Ouganda 0-1

[Groupe C]. Nigeria – République centrafricaine 0-1

[Groupe B].Tunisie – Mauritanie 3-0

[Groupe E].Mali – Kenya 5-0

Vendredi 8 octobre 2021



[Groupe D] .Malawi – Côte d’Ivoire 0-3



[Groupe D] .Cameroun – Mozambique 3-1

[Groupe F].Angola – Gabon 2-1

[Groupe A] .Algérie – Niger 6-1

[Groupe A].Djibouti – Burkina Faso 0-4