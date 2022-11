Qatar-Sénégal : Ilimane Ndiaye, Ismail Jakobs… La composition probable des Lions

« Une chose est sûre, nous ne ferons pas de révolution en 4 jours pour un match aussi important que demain », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse ce jeudi. Par ces mots, le sélectionneur national du Sénégal prend le contrepied de ceux et celles qui s’attendait à ce que « el Tactico » revoit sa copie au point de tout chambouler par rapport au premier match perdu contre les Pays-Bas 2 buts à 0.







A priori, le technicien devrait partir sur un 4-2-3-1. En défense, Édouard Mendy devrait tenir les cages juste derrière Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Le défenseur de Leipzig devrait libérer le poste de latéral gauche au profit d’Ismail Jakobs, auteur d’une entrée étincelante contre les Pays-Bas, et le poste de latéral droit sera bien sûr confié à Youssouf Sabaly.





Au milieu de terrain, Aliou Cissé devrait opter pour l’alignement de deux sentinelles avec Nampalys Mendy et Idrissa Gueye à moins que le coach décide de les ménager à cause du risque de suspension des deux milieux et mise sur un Pathé Ciss à la place de l’un des deux.





Toujours au milieu, le sélectionneur semble avoir écouté l’appel du peuple réclamant la présence d’Iliman Ndiaye, qui devrait être positionné juste derrière l’attaquant de pointe Boulaye Dia. Et sur les ailes, Aliou Cissé va sûrement réitérer sa confiance à Krépin (droite) et Ismaila Sarr (gauche).