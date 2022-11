[Le jeu et les joueurs] Qatar-Sénégal : Mention “Assez Bien” pour les Lions

Le Sénégal s’est bien relancé pour la suite de la compétition avant la « finale » contre l’Equateur. Les lions, qui ont dominé le Qatar ( 3-1) ce vendredi au Al Thumama Stadium, ont réalisé une belle prestation qui augure des lendemains meilleurs. Très déterminé, le onze aligné par le coach Aliou Cissé a été à la hauteur en faisant preuve de maîtrise et de beaucoup d’efficacité.





Edouard Mendy





Très critiqué après la défaite contre les Pays bas, Edouard Mendy a sorti le grand jeu contre le Qatar. Après une première période tranquille, le dernier rempart des Lions s’est illustré de fort belle manière en effectuant deux arrêts décisifs de classe mondiale (62ème et 66ème ) qui ont permis au Sénégal de garder son avance. Il a été incontestablement le meilleur sénégalais ce soir.





Youssouf Sabaly





Il a été remuant sur son flanc droit. Youssouf Sabaly a livré une belle copie. Solide défensivement, le défenseur de 29 ans a apporté beaucoup de solutions offensives à ses partenaires par ses courses et sa percussion. Avec son jeu simple, il a beaucoup contribué dans la créativité des Lions en faisant de bonnes combinaisons.





Kalidou Koulibaly





Comme d’habitude, le capitaine des Lions a encore été à la hauteur en livrant un bon match. À part son retard de marquage sur le but de Muntari, Koulibaly a presque enrayé toutes les velléités offensives de l’attaque qatarie. Sur le plan offensif, aussi, il a apporté un plus par des relances précises en direction de Gana et Nampalys.





Abdou Diallo





Très peu inquiété par les attaquants qataris en première période, Abdou Diallo a brillé par sa sobriété défensive. Toutefois, replacé au poste d’arrière gauche après la sortie de Jakobs, il a été très en retard sur le but qatari en ne pressant pas l’attaquanr Ismael Mohammed qui a effectué un centre impeccable sur le but de Muntari (78ème). À part cette hésitation, Abdou Diallo a été crédité d’un bon match.





Ismail Jakobs





Auteur d’une bonne première période, Ismail Jakobs a été très efficace sur le flanc gauche. Avec son excellent pied gauche, le numéro 14 des Lions a distillé de bons centres. En début de seconde période, son corner magistralement tiré a permis à Famara Diedhiou de marquer le 2ème but de la tête. Averti à la 52ème minute, il a été remplacé par Pape Abdou Cissé.





Nampalys Mendy





Très précieux dans la récupération et dans la possession de balle, Nampalys Mendy a répondu présent au défi physique de Karim Boudiaf. Très généreux dans l’effort, le petit milieu de terrain de Leicester a essayé a plusieurs fois de jouer vers l’avant pour casser les lignes qataries. Remplacé par Pape Matar Sarr (77ème ) qui a essayé par sa technique de tenir le ballon.





Idrissa Gana Gueye





Très attendu dans ce match d'une importance capitale, Gana Gueye a répondu présent. En effet, le milieu de terrain d’Everton a fait parler son expérience de la haute compétition. Jouant avec beaucoup d’intelligence, Idrissa Gana Gueye a été très précieux sur la possession du ballon. Il est crédité d’un bon match.





Krépin Diatta





Aligné un peu en retrait par rapport au premier match, Kéepin a montré de la percussion en première période en jouant beaucoup avec Ismaïl Jakobs. En seconde mi-temps, il a tenté, à plusieurs reprises, de dynamiter la défense qatarie, mais sans succès. Toutefois, il est à l'origine du premier but par son ballon en profondeur qui a provoqué l’erreur de la défense qatarie. Remplacé par Ismaila Pathé Ciss qui apporté de l’agressivité.





Ismaila Sarr





Brouillon dans ses prises de balles, Ismaila Sarr n’a pas aussi été très heureux dans ses choix offensifs. Malgré sa vitesse et sa force de percussion, l’attaquant de Watford n’a pas pesé dans ce match. Pire, il aurait pu coûter très cher au Sénégal si l’arbitre avait sanctionné son contact avec Arif dans la surface de réparation. Remplacé (74ème ) par Iliman Ndiaye qui sera beaucoup plus heureux en offrant le troisième à Bamba Dieng.





Boulaye Dia





Auteur du premier but du Sénégal, Boulaye Dia a mis les Lions sur orbite. Moins en vue avant son but, l’attaquant de Lions a montré ses qualités de finisseur en exploitant avec malice l’erreur de la défense adverse pour l’ouverture du score. Décrochant souvent pour participer à l’organisation du jeu, il a été précieux dans la possession de balle. Il a été sacré Homme du match.





Famara Diédhiou