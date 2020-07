Qatar : Xavi Hernandez (Al-Sadd) s'est remis du coronavirus

Ce mercredi, sur son compte Instagram, l'ancienne gloire du FC Barcelone Xavi Hernandez a déclaré qu'il s'était remis du coronavirus et qu'il avait repris ses fonctions d'entraîneur de l'équipe qatarienne d'Al-Sadd.











Le 25 juillet, Xavi Hernandez, 40 ans, avait annoncé avoir été positif au coronavirus. Ce mercredi, sur son compte Instagram, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, a cette fois révélé qu'il s'était remis et avait repris ses fonctions d'entraîneur de l'équipe qatarienne d'Al-Sadd.









« Merci beaucoup pour tous les messages attentionnés que j'ai reçus ces jours-ci. Je veux partager avec vous le fait que je suis rétabli et de retour à la maison avec ma famille et l'équipe d'Al-Sadd », écrit l'Espagnol, sous une série de photos où on le voit notamment avec ses enfants.





Xavi Hernandez avait manqué samedi le match de reprise de son équipe contre Al-Khor (victoire 2-1), après plus de quatre mois d'arrêt en raison de la pandémie.