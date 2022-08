Qualification CHAN 2022 - Sénégal/ Guinée : Les Lions locaux pour briser la malédiction guinéenne

Les Lions ont fait le plus dur en allant dominer largement le Liberia (0-3) à Monrovia

L'équipe nationale locale du Sénégal accueille, ce samedi, celle de la Guinée Conakry en match aller comptant pour la qualification pour le CHAN 2022 prévue en Égypte. Les Lions locaux qui restent sur trois éliminations consécutives face à leurs redoutables adversaires du jour, n'auront par droit à l'erreur s'ils veulent être au rendez-vous égyptien et maintenir la bonne dynamique du football sénégalais champion d'Afrique et qualifié pour la coupe du monde Qatar 2022.