Qualification Coupe du Monde : Possible Revirement dans le Groupe du Sénégal ?

Il pourrait y avoir un revirement majeur dans le classement du groupe du Sénégal pour les qualifications à la Coupe du Monde. Actuellement en tête à l'issue de la quatrième journée, le Soudan pourrait perdre sa première place au profit de la RD Congo. La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a déposé une réserve auprès de la Fédération internationale de football association (Fifa) concernant l'inéligibilité du joueur soudanais Jusif Ali qui évoluait sous les couleurs de la Finlande. Selon des sources proches de la fédération congolaise, cette démarche est en bonne voie.





Les Léopards, qui avaient perdu contre le Soudan (1-0), pourraient récupérer les trois points de ce match. Jusif Ali, qui était entré en jeu à la 86e minute le 19 novembre à Benghazi en Libye lors du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique 2026, serait inéligible.