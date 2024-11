Qualifications CAN-2025 : Le Bénin se qualifie au bout du suspense

Le groupe D des qualifications pour la CAN Maroc-2025 a connu son dénouement. Avec le Nigeria déjà qualifié, le second ticket se jouait entre le Bénin, le Rwanda et la Libye. C’est finalement les Guépards du Bénin qui ont décroché la timbale.









En effet, malgré la victoire du Rwanda au Nigeria (2-1), c’est le Bénin (2e, 8 pts) qui se qualifie grâce à un match nul héroïque contre la Libye (0-0) et une meilleure différence de buts. Le Rwanda (3e, 8 pts), qui espérait une défaite du Bénin pour se qualifier, reste à quai, malgré une victoire de prestige face au Nigeria.





Dans le groupe F, le Soudan (2e, 8 pts) a validé son ticket en décrochant un précieux point en Angola (0-0). Le Niger, bien qu’ayant battu le Ghana (2-1), est éliminé.