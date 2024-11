Qualifications CAN-2025 : Le Botswana et le Mozambique qualifiés, la Mauritanie éliminée

Le Botswana et le Mozambique seront de la partie à la CAN Maroc-2025. Lors de la 6e et dernière journée jouée ce mardi, ces deux nations ont décroché leur qualification au terme d’une belle bataille.





Au coude à coude avec la Mauritanie, le Botswana a réalisé l’exploit d’aller chercher son billet en Égypte. Sous la menace des Mauritaniens, les Botswanais ont rapporté un précieux point d’Égypte (1-1), suffisant pour valider leur qualification à la CAN.









Dans la "finale" du groupe I, le Mozambique a remporté le duel des Lusophones en s’imposant face à la Guinée-Bissau (2-1). Les Mambas, qui n’avaient besoin que d’un point, ont fait mieux en décrochant une victoire à l’extérieur.