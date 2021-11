Qualifications des Lions : La pire des défenses, Famara 1 but par heure... Ces facteurs qui ont échappé au public

Qualifié avant la dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar, le Sénégal est un prétendant sérieux pour les barrages synonymes d’accession au Mondial 2022 même si les Lions sont sortis vainqueurs du groupe H avec beaucoup d’incertitudes.



16/18 Un doublé d’ Ismaila Sarr a permis au Sénégal de terminer en beauté en gagnant (2-0) face au Congo lors de l'ultime journée des éliminatoires du Mondial 2022 dans le groupe H. Dans ce (2e tour) des éliminatoires, les hommes d’ Aliou Cissé ont failli faire le carton plein en obtenant 16 points sur 18 possibles. Le Sénégal a dominé tous ses adversaires à l’exception du Togo qui l’a contraint au nul 1-1 à Lomé. Le Maroc déjà qualifié peut faire mieux s’il gagne sa dernière sortie contre la Guinée. Plus mauvaise défense parmi les forts

Si l’arrivée de Diallo a suscité beaucoup d’espoir, la stabilité en défense centrale laisse à désirer. En effet, le Sénégal a encaissé 4 buts en 6 matchs lors de ce 2e tour contre 2 buts concédés lors des qualifications pour la CAN 2022. Sur les 10 premiers de groupe, la défense sénégalaise est la plus mauvaise à l’heure actuelle. Ce statut pourrait évoluer si l’Égypte prend plus de 1 but contre le Gabon ou la Côte d’Ivoire ou en encaisse plus de 2 lors de la finale du groupe D contre le Cameroun.

En mode Diesel…