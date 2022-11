Qualifications des Lions : les mots forts de Drogba et Salif Diao pour Pape Bouba Diop

En saluant la qualification du Sénégal, hier, mardi, en huitièmes de finale du Mondial 2022, les anciens footballeurs Didier Drogba et Salif Diao ont eu une pensée pour Pape Bouba Diop. Ce dernier, buteur contre la France (1-0) en ouverture de la Coupe du monde 2002, est décédé le 29 novembre 2020. Les Lions ont donc battu l’Équateur et validé leur billet pour le second tour de Qatar 2022 le jour des deux ans de sa disparition.



Dans un message repris par Les Échos, Salif Diao s’est félicité de la qualification du Sénégal en ayant «une pensée affectueuse et fraternelle» pour Pape Bouba Diop. Il décrit son ancien partenaire dans le milieu de terrain des Lions comme son «compagnon de chasse». «On ne t’oubliera jamais (We’ll never forgot you). Toutes nos prières», a complété l’ancien joueur de Liverpool.



Didier Drogba, cité par le même journal, a embouché la même trompette. «Bravo @Football Sénégal pour la qualification, nul doute que Bouba Diop est fier de vous de la haut», a signé l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire.