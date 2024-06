Qualifications Mondial-2026 : Les Diables rouges du Congo refusent de jouer à Kinshasa et déclarent forfait !

Le match opposant le Congo au Niger, comptant pour la 3e journée des qualifications de la Coupe du monde 2026, n’aura pas lieu.





En effet, à la veille de cette rencontre, le Congo a fait une annonce retentissante ce mardi en préférant déclarer forfait plutôt que d’aller jouer chez le voisin de Kinshasa.





Contraint de délocaliser ses matchs comptant pour les 3e et 4e journées, respectivement contre le Niger et le Maroc à Kinshasa, en RDC voisine, le Congo avait effectué des travaux de mise à niveau qui lui ont permis d’obtenir l’homologation de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA pour son stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville.





Mais vu le délai très court, il restait à se mettre d'accord sur le lieu du match avec les deux adversaires concernés. C'est là que la situation s’est compliquée pour les Congolais. Alors qu'il était rentré du Niger très confiant, le ministre des Sports congolais, Hugues Ngouélondélé, a été surpris d'apprendre que le Niger refusait finalement de venir jouer à Brazzaville et souhaitait maintenir la rencontre à Kinshasa où il avait entamé son regroupement. Un revirement que les autorités congolaises n’ont pas digéré et ont donc décidé de déclarer forfait pour ce match.