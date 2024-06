Qualifications Mondial-2026 : Sadio Mané absent, quelle attaque pour les Lions ?

L’équipe nationale du Sénégal se prépare à deux rencontres cruciales, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le 6 juin, les Lions croiseront le fer avec la RD Congo, suivi d'un derby contre la Mauritanie, le 9 juin.





Cependant, ces matchs décisifs se joueront sans la présence de leur leader technique, Sadio Mané, blessé au genou. L'absence de l’ancienne star de Liverpool, pilier de l'attaque sénégalaise, constitue un véritable casse-tête pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui doit réorganiser son équipe pour compenser cette absence de taille.





Nicholas Jackson : Une opportunité à saisir





Dans ce contexte, Nicolas Jackson a une carte à jouer. L’ancien joueur du Casa Sports, qui a conclu sa saison en beauté avec Chelsea, en inscrivant 14 buts en Premier League, pourrait bien être titularisé sur le flanc gauche de l’attaque. Avec ses qualités de percussion et sa vitesse, Jackson est capable de créer des déséquilibres sur les ailes et de dynamiser le jeu offensif des Lions.





Habib Diallo ou Cherif Ndiaye en pointe





Pour le poste d’avant-centre, deux options se dessinent. Habib Diallo, expérimenté et prolifique, pourrait être le choix naturel pour occuper ce rôle. Cependant, la récente forme éclatante de Cherif Ndiaye, qui arrive avec une confiance gonflée à bloc, pourrait convaincre Cissé de lui donner sa chance. Ce choix pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’attaque sénégalaise.





Iliman Ndiaye : une option polyvalente





Sur le côté droit, Ismaila Sarr semble avoir une longueur d’avance pour une place de titulaire. Sa vitesse et sa capacité à déborder en font un atout précieux pour l’équipe. Néanmoins, Iliman Ndiaye offre également une option intéressante. Sa polyvalence lui permet de jouer non seulement à droite, mais aussi en soutien des attaquants, apportant ainsi plus de technique et de fluidité au jeu sénégalais. Sa capacité à s’intégrer dans différents schémas tactiques pourrait bien le voir commencer l’un des matchs, voire les deux.





Un défi pour Aliou Cissé





Bien que l’absence de Sadio Mané soit un coup dur, Aliou Cissé dispose de plusieurs options prometteuses pour composer une attaque capable de mettre en difficulté les défenses congolaise et mauritanienne. La clé du succès résidera dans la capacité du sélectionneur à tirer le meilleur parti de ses joueurs disponibles et à trouver les bonnes combinaisons offensives.