Qualifié en quart de finale de la Coupe du Sénégal en senior, junior et cadet : Le Casa Sport brille sur tous les fronts

Le Casa Sport brille sur tous les fronts

Leader du championnat avec cinq points d’avance sur Génération Foot et Jaraaf, le Casa Sports est bien parti pour remporter le championnat national. Vainqueur de la coupe du Sénégal seniors la saison dernière, le club du président Seydou Sané a réussi cette année à qualifier ses trois catégories (junior, senior et cadet) en quart de finale de la coupe nationale.





La saison 2021- 2022 de football pourrait bien être celle du Casa Sports. En effet, le club phare de la verte Casamance affiche une bonne santé à tous les niveaux. Détenteur de la coupe du Sénégal senior, le club du président Seydou Sané est aussi leader de la ligue 1 avec une confortable avance de cinq points sur ses poursuivants immédiats que sont Génération Foot et Jaraaf. Ainsi, à quatre journées de la fin du championnat, le Casa Sports a tous les atouts en main pour être sacré.





En coupe du Sénégal, le club phare de la capitale du Sud affiche aussi les mêmes performances et dans toutes les catégories. Malgré les incessants voyages entre Dakar et Mbour, le Casa Sport est resté constant dans ses résultats. Mercredi et jeudi, les trois équipes du club ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la coupe du Sénégal. C’est d’abord les cadets qui ont montré la voie en allant décrocher leur sésame mercredi, à Saint-Louis en battant Athletic de Saint-Louis (3-0). Jeudi, les juniors qui étaient eux aussi en déplacement à Dakar ont pris le dessus sur l’AS Douanes (2-1).





Très attendus pour compléter le tableau, les seniors dirigés par Ansou Diadhiou n’ont pas tremblé en sortant l’équipe de Walidaan (1-0). De belles performances qui montrent que le Casa Sport est un modèle de réussite au niveau de la formation au Sénégal, à l’image de Diambars et Génération Foot. Et cela a été symbolisé cette année par la sélection de son gardien et capitaine, Alioune Badara Faty en équipe nationale du Sénégal champion d’Afrique.