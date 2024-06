Qualifiée pour le JO de Paris, la championne sénégalaise d’escrime « négligée »

L’escrimeuse Ndèye Binta Diongue doit représenter le Sénégal au JO de Paris dans quelques semaines. Malheureusement, la Sénégalaise spécialiste de l’épée se sent seule dans ce combat qu’elle voudrait mener pour son pays. Sans aide de sa fédération, elle est obligée de s’autofinancer, de s’endetter pour sa préparation. Une cagnotte a même été lancée pour lui venir en aide.















Justifiant sa situation via son compte Facebook, avec une capture de son relevé de compte bancaire, des « Sénégalais de l’extérieur » avait lancé une première cagnotte pour soutenir la sportive.













« C’est mon pays et je l'aime, mais c'est très dur de représenter le Sénégal. Nous sommes dans un système qui ne permet pas aux sportifs de performer, car les moyens ne sont pas mis à disposition pour cela. Ou alors quand il y en a, ils arrivent trop tard. En plus, l'escrime est un sport mineur, avec une petite fédération. Donc, autant dire qu'on manque cruellement de moyens et d'aides », révèle celle qui vit actuellement en France.













« Beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pratique l'escrime au Sénégal ou même qu'il y a une fédération. J'ai fait plusieurs médailles. Je suis la seule double qualifiée aux Jeux olympiques. J'ai contribué à faire parler de l'escrime au Sénégal, mais les gens ne savent pas ce que j'endure au quotidien. Je n'ai eu aucune reconnaissance », regrette Ndèye Binta Diongue qui avait représenté le Sénégal aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo et qui est championne du tournoi de qualification de la zone Afrique.