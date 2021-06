Qualifiés, éliminés : le point sur tous les groupes de l'Euro

À deux jours de la fin du premier tour, onze des seize qualifiés pour les huitièmes de finale sont connus. Trois équipes sont d'ores et déjà éliminées.



Le format de l'Euro à 24 oblige régulièrement à se replonger dans les petites lignes du règlement. Ce lundi, alors que les dernières journées des groupes A, B et C sont terminées, onze des seize qualifiés pour les huitièmes de finale sont connus : l'Italie, le pays de Galles, la Suisse, le Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque, l'Angleterre, la Suède et la France. À l'inverse, trois équipes sont éliminées : la Turquie, la Russie et la Macédoine du Nord.





Groupe A : trois qualifiés





Dans le groupe A, qui s'est terminé dimanche soir, trois équipes sont qualifiées. L'Italie et le pays de Galles, qui ont assuré les deux premières places, ont été rejoints lundi par la Suisse en huitièmes de finale. En effet, avec quatre points, la Suisse est désormais assurée de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Elle pourrait d'ailleurs éventuellement affronter l'équipe de France si les Bleus terminaient premiers de leur groupe. La Turquie est éliminée.

Groupe B : le Belgique et le Danemark qualifiés, la Finlande mal embarquée





Grâce à son large succès face à la Russie (4-1) et à la défaite de la Finlande face à la Belgique (0-2), le Danemark a arraché la deuxième place qualificative du groupe derrière les Belges.





La Finlande termine troisième avec trois points mais avec une différence de buts (-2) qui les place en mauvaise posture dans le classement des meilleurs troisièmes. La Russie est éliminée.





Groupe C : Pays-Bas et Autriche en huitièmes, l'Ukraine attend





En s'imposant face à l'Ukraine, l'Autriche a obtenu la deuxième place du groupe et la qualification pour les huitièmes de finale. Les Pays-Bas, auteurs d'un sans-faute, ont pris la première place et sont aussi qualifiés. L'Ukraine, troisième avec trois points et une différence de buts de -1 va devoir patienter pour savoir si elle est qualifiée. La Macédoine du Nord est éliminée.

Groupe D : La République tchèque et l'Angleterre qualifiée





Avec quatre points, la République tchèque et l'Angleterre sont assurés d'être qualifiées : ils sont assurés de finir, au pire, troisièmes. Or, avec, quatre points, ils sont aussi sûrs d'être dans les quatre meilleurs troisièmes.





Pour l'Ecosse et la Croatie, qui s'affrontent mardi (21 heures), le calcul est simple : l'équipe gagnante sera qualifiée et l'équipe perdante éliminée. En cas de match nul, les deux seront éliminés, ce qui qualifierait l'Ukraine.

Groupe E : la Suède qualifiée





Avec quatre points au compteur, la Suède est assurée de finir, au pire, troisième avec un total de points suffisants pour figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes.





Pour le moment, aucune équipe n'est éliminée et les scénarios sont nombreux dans ce groupe. La Pologne doit gagner pour se qualifier tandis que la Slovaquie et l'Espagne peuvent se contenter d'un match nul en cas de défaite de la Pologne. En cas de défaite, l'Espagne sera éliminée.

Groupe F : la France qualifiée





Grâce aux défaites de la Russie, de la Finlande et de l'Ukraine, l'équipe de France est assurée de finir, au pire, parmi les quatre meilleurs troisièmes. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes.





Pour les autres équipes tout reste ouvert. L'Allemagne et le Portugal seront qualifiés en cas de victoire mais pourront également l'être en cas de match nul voir même de défaite selon les scénarios. En revanche, la Hongrie doit gagner pour se qualifier.





Le classement des meilleurs troisièmes







1. Suisse (4 points, 3 matches joués, -1)

2. Portugal (3 points, 2 matches joués, +1)

3. Ukraine (3 points, 3 matches joués, -1)

4. Finlande (3 points, 3 matches joués, -2)

5. Espagne (2 points, 2 matches joués, 0)

6. Croatie (1 point, 2 matches joués, -1)





Les deux premières affiches connues





Les deux premiers huitièmes de finale, qui auront lieu samedi, sont connus : le pays de Galles affrontera le Danemark (18 heures), à Amsterdam, et l'Italie retrouvera l'Autriche (21 heures), à Londres.