Que faut-il espérer de la France lors de la Coupe du monde ?

Le coup d’envoi du Mondial 2022 sera donné dans quelques jours ! La France, qui fait partie des nations favorites, est cependant décimée par les blessures. Les bookmakers croient tout de même en cette équipe, qu’ils placent dans le top 3 à chaque fois, en compagnie du Brésil et de l’Argentine. La cote des Bleus est d’ailleurs très intéressante, alors n’hésitez pas à tenter cette dernière, d’autant plus que vous pouvez profiter du code promo ZEbet du site Sportytrader pour toucher un superbe bonus de bienvenue.





Car, même si le champion du monde en titre va devoir faire sans Maignan, Kimpembe, Kanté, Pogba ou plus récemment Nkunku, le XI type a toujours une fière allure, et les Bleus disposent toujours de l’un des meilleurs effectifs. C’est probablement la cohésion qui va manquer, avec une défense inédite et un milieu de terrain sans automatisme, qui n’a jamais joué ensemble ou presque. Didier Deschamps le sait, il doit créer quelque chose dans ce groupe, comme il avait pu le faire en 2018.





Ce sera donc un Mondial très spécial pour les Bleus, puisque l’on ne sait pas vraiment quoi attendre de cette équipe. Avec une attaque flamboyante mais un milieu décimé ainsi qu’une défense expérimentale, chaque prestation sera une interrogation avant le coup d’envoi, sans certitudes. Noël Le Graët, président de la FFF, a récemment déclaré viser une demi-finale minimum. Un objectif atteignable pour les joueurs, qui devront éviter la deuxième place du groupe pour ne pas tomber contre l'Argentine dès les huitièmes (si cette dernière termine également leader de sa poule).





L'Équipe de France sera assurément l’une des équipes les plus intéressantes à suivre durant cette Coupe du Monde, et c’est probablement celle qui suscite le plus d’interrogations à moins d’une semaine de son premier match (contre l’Australie, mardi 22 novembre). Une chose est sûre, ne pas rejoindre (au moins) les quarts de finale serait un véritable échec pour le champion en titre, qui coûterait probablement le poste de Deschamps. Rendez-vous dans quelques jours !