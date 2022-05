Question sur son avenir à Liverpool : Mohamed Salah clôt le débat !

Tout comme son coéquipier Sadio Mané, Mohamed Salah a été souvent cité par des médias, à propos d’un éventuel transfert. Mais l’attaquant égyptien de Liverpool a tranché.

En effet, présent en conférence de presse, ce mercredi, soit à trois jours de la finale de la Ligue des champions entre les Reds et le Real Madrid, le Pharaon a immédiatement balayé les questions sur son avenir.

«Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat, en ce moment. Je ne veux pas être égoïste. Il s’agit de l'équipe, d'une semaine importante. Je veux à nouveau la Ligue des champions. Je veux voir Henderson avec le trophée dans sa main. Je reste la saison prochaine, c’est sûr, c’est clair», a déclaré Mohamed Salah.

Mohamed Salah on his Liverpool future: "In my mind, I don't focus on contract at the moment. I don't want to be selfish. It's about the team, an important week. I want the CL again, I want to see Hendo with the trophy in his hand. I am staying next season for sure, that's clear." pic.twitter.com/thxV0yi3Wz