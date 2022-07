Qui est Igor Tudor, nouveau coach de l’OM

Nouveau coach de l'OM, le Croate Igor Tudor a été profondément marqué par l'Italie, centrale dans sa carrière de joueur, avec près de 10 ans à la Juventus, comme dans celle d'entraîneur, dynamisée par une dernière saison remarquable au Hellas Vérone.





Méconnu en France, Tudor, 44 ans, est une figure familière du calcio et de la Serie A, où il a d'abord été un défenseur central impressionnant, au physique imposant (1,93m) et au caractère déjà affirmé.





Au début de sa carrière, le grand entraîneur croate Tomislav Ivic, passé par l'OM et par le Paris SG, décédé en 2011, avait estimé que Tudor pouvait "devenir le nouveau (Franz) Beckenbauer".





La barre était placée un peu haut, mais avec huit ans à la Juventus (dont une saison en prêt à Sienne), deux scudetti et 55 sélections avec la Croatie, avec laquelle il a été 3e du Mondial-98, Tudor a néanmoins été un joueur de premier plan.





Un corps usé trop tôt, notamment une cheville, l'a obligé à raccrocher à 30 ans à peine et à se tourner rapidement vers le métier d'entraîneur. Les débuts ont été sans éclat à l'Hadjuk Split, le club de sa ville natale et de ses premiers pas de joueur, puis au PAOK Salonique.





"L'assistant de personne"

Une expérience réussie à Karabükspor lui a ensuite ouvert les portes de Galatasaray, son premier grand club, où il est apparu trop rigide et n'a pas laissé un très grand souvenir.





Et c'est donc encore en Italie que ses qualités se sont révélées, comme une confirmation du poids de la Serie A dans le parcours de cet homme réputé discret, père de trois enfants et surnommé "Tuso" dans son pays.





"Tudor adore le football italien. Il a énormément appris avec de grands coaches comme Marcello Lippi et Carlo Ancelotti", a confirmé à l'AFP Robert Matteoni, signature respectée de la presse sportive croate.





Après quelques prémices à l'Udinese entre 2017 et 2020, Tudor a retrouvé la Juventus, en tant qu'adjoint d'Andrea Pirlo, pour la saison 2019-2020. Mais les résultats ont été décevants et le rôle de second lui a déplu. "J'ai décidé d'une chose: je ne serai plus jamais l'assistant de personne", résume-t-il alors, interrogé par le quotidien sportif croate Sportske Novosti.





Dès le début de la saison suivante, le Hellas Vérone l'appelle au secours pour sauver un exercice mal engagé avec trois défaites en trois matches sous la direction d'Eusebio Di Francesco. Et c'est cette saison véronaise qui a suffi à en faire l'un des coachs à suivre du football européen et qui a attiré l'attention de Pablo Longoria et Javier Ribalta, les très italianophiles dirigeants de l'OM.





Forte personnalité

A Vérone, Tudor a développé un football d'intensité et de rythme, marqué par un jeu très vertical et par un pressing haut et agressif, qui lui ont valu des comparaisons avec l'Atalanta Bergame de Gasperini.





Finalement 9e du championnat avec la 5e meilleure attaque, pas très loin des places européennes, le Hellas a notamment impressionné dans les plus gros matches, avec des victoires contre la Juventus, la Roma ou la Lazio.





"Sa tactique de base est la défense à trois. Ce qu'il a mis en place à Vérone, avec un 3-4-1-2, est le système qui reflète le mieux sa philosophie de jeu. Après presque dix ans en tant que coach, Tudor a considérablement progressé, que ce soit au plan tactique ou dans sa maturité pour guider une équipe", juge Robert Matteoni.





"Marseille est un environnement passionnel, c'est aussi le cas de Split, sa ville natale, et ça correspond à son caractère et à sa forte personnalité. Ca pourrait être un choix gagnant", a encore estimé le journaliste croate.