Qui sont les deux bébés de Mbappé ?

Kylian Mbappé a fêté la fin du stage en équipe de France au côté des siens, dont ses deux "enfants".





Deux matches, deux victoires: les Bleus ont lancé de la meilleure des manières leur campagne de qualification pour l’Euro 2024. Des rencontres au parfum forcément particulier pour Kylian Mbappé, promu capitaine par Didier Deschamps suite à la retraite d’Hugo Lloris. Et le Bondynois pouvait être d’autant plus satisfait de cette séquence internationale qu’il en a profité pour soigner ses statistiques.

L’ancien Monégasque a en effet fêté son premier brassard en bleu avec deux buts et une passe décisive face aux Pays-Bas, participant au récital offensif des vice-champions du monde (4-0). Il a été bien moins en vue en Irlande, se satisfaisant du succès remporté à Dublin grâce à un but de Benjamin Pavard. L’attaquant parisien a d’ailleurs pris soin de féliciter le Bavarois dans un message posté sur Instagram. « +3, bien joué Benjamin Pavard », a-t-il ainsi écrit.





Sitôt la fin du match, Kylian Mbappé a également retrouvé les siens, qui avaient fait le déplacement à Dublin. Un moment partagé sur les réseaux sociaux. « Fin de stage avec deux belles victoires. De retour avec mes bébés maintenant », a-t-il ainsi écrit en légende d’une photo où il apparaît tout sourire à l’arrière d’une voiture avec donc « ses » deux enfants.